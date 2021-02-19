Губернатор Ставрополья прокомментировал трагедию с детьми на озере в Буденновске

Губернатор Ставропольского края прокомментировал страшный инцидент, который произошел 19 февраля в Буденновском городском округе.

Под конец рабочего дня один из жителей города сообщил в экстренные службы о том, что на озере под лед провалились двое детей.

- Из полыньи была спасена девочка. Она госпитализирована с переохлаждением. К глубокому сожалению, вторая погибла. Тело было найдено уже затемно. Такое горе для родителей! Искренне соболезную, - обратился Владимир Владимиров к близким и родным школьницы.

Напомним, 11-летняя школьница провалилась под лед в воду, гуляя вместе со своей подругой. Вторую девочку спасатели извлекли из воды в бессознательном состоянии. Она сейчас находится в реанимации районной больницы.

- Это очень тяжкое происшествие — повод всем нам еще раз поговорить со своими детьми. Да и самим себе напомнить: лед на водоемах коварен. Особенно сейчас, когда холода ослабевают. Лучше обходить его стороной, чтобы не подвергать опасности здоровье. Чтобы все были живы, - обратился губернатор к землякам.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что следователи Ставрополья выясняют обстоятельства смерти девочки, провалившейся под лед. По данному факту возбудили уголовное дело по статье: «Причинение смерти по неосторожности».

Сейчас следователи осматривают место происшествия, допрашивают очевидцев, уже назначили судебные экспертизы.