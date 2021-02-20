За лжесвидетельство в суде завели дело на жительницу Ставрополья

В Ставропольском крае, Ипатовском городском округе, на женщину завели уголовное дело за лжесвидетельство в суде. Как рассказали «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе регионального МВД, она пыталась выгородить сожителя, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Ранее его осудили за аналогичное преступление, предусмотренное статьей 264.1 УК РФ (нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию). Мужчину привлекли к уголовной ответственности за повторное вождение автомобиля в нетрезвом виде.

- В ходе судебного разбирательства сожительница обвиняемого сообщила суду заведомо ложные сведения, что за рулем автомобиля в момент совершения ДТП якобы находилась она, хотя все факты указывали обратное, - рассказали в полиции. - В отношении гражданки по ходатайству надзорного ведомства следственным отделом ОМВД России по Ипатовскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 307 УК РФ (заведомо ложные показания).