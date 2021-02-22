Пять ставропольцев скончались от коронавируса за сутки на 22 февраля

На Ставрополье пять человек скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Актуальную статистику на 22 февраля опубликовал глава региона Владимир Владимиров.

За предыдущие 24 часа в регионе было выявлено 142 случая заражения COVID-19. 83 пациента были сняты с медицинского наблюдения и выписаны из медучреждений.

– Количество проведенных тестирований на COVID-19 также продолжает расти. На сегодня общее число выполненных исследований превышает 1 миллион 319 тысяч. Эта работа дает возможность выявлять новые случаи заражения. Заболевшим оказывается помощь, – пишет в своем блоге в Instagram губернатор Ставрополья.

Напомним, что за весь период в регионе было зафиксировано 46 795 случаев заражения коронавирусом. 42 398 пациентов вылечились. 1 064 человек, к сожалению, скончались.