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Коронавирус Covid-19

Пять ставропольцев скончались от коронавируса за сутки на 22 февраля

Актуальную статистику опубликовал губернатор Владимир Владимиров
Ольга ОСТРОВСКАЯОльга ОСТРОВСКАЯ
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На Ставрополье пять человек скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Актуальную статистику на 22 февраля опубликовал глава региона Владимир Владимиров.

За предыдущие 24 часа в регионе было выявлено 142 случая заражения COVID-19. 83 пациента были сняты с медицинского наблюдения и выписаны из медучреждений.

– Количество проведенных тестирований на COVID-19 также продолжает расти. На сегодня общее число выполненных исследований превышает 1 миллион 319 тысяч. Эта работа дает возможность выявлять новые случаи заражения. Заболевшим оказывается помощь, – пишет в своем блоге в Instagram губернатор Ставрополья.

Напомним, что за весь период в регионе было зафиксировано 46 795 случаев заражения коронавирусом. 42 398 пациентов вылечились. 1 064 человек, к сожалению, скончались.