На Ставрополье к 24 февраля ожидается похолодание до -22 градусов

В ночь на 24 февраля температура на Ставрополье упадет до -22 градусов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье похолодает до -22 градусов. К счастью, сильный снегопад к этому моменту закончится, а ветер почти стихнет. Подробности сообщает Ставропольский гидрометцентр.

По данным синоптиков, понедельник 22 февраля будет достаточно теплым. Столбики термометров вряд ли упадут ниже -1 градуса в Ставрополе и -3 по краю. Однако сильнейший ветер с порывами до 18-20 м/с заставит многих кутаться в самую теплую зимнюю одежду.

Во вторник 23 февраля погода будет схожей. До -2 в краевом центре и -4 по территории Ставрополья днем. Ветер и сильный снегопад сохранятся.

Однако среда не принесет облегчения. Небо обещает стать ясным, а ветер ослабнет до 9-11 метров. Но сама температура воздуха начнет стремительно падать еще праздничным вечером. Ночью на 24 февраля по краю столбики термометров покажут до -22 градусов, а днем до -15.