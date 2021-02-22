Борцы с колдовством избили и обстреляли «ведьму» в Ингушетии

В Ингушетии неизвестные устроили «Охоту на ведьму» Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ингушетии полиция разыскивает людей, напавших, избивших и обстрелявших автомобиль гадалки, приехавшей из другой страны. Об этом сообщают источники в правоохранительных структурах.

Нападение произошло в столице республике – городе Магас. Неизвестные приехали на «четырнадцатой» к дому, где остановилась женщина. После словестной перепалки начали избивать женщину и ее спутника. Когда несчастные попытались сбежать, они обстреляли автомобиль из огнестрельного оружия.

Предполагается, что «ведьму» атаковали члены группировки, позиционирующей себя, как борцы с колдовством. Их разыскивает полиция.