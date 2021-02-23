Автобус с пассажирами попал в ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае зафиксировали ДТП с участием груженного автобуса. В аварии никто не пострадал, передает пресс-служба регионального управления ГИБДД.

ДТП случилось 23 февраля, после 5 утра, на 88 километре трассы "Преградное - Тахта - Ипатово". Водитель автобуса "Голаз" не справился управлением и вылетел в кювет. В момент аварии в машине было 6 пассажиров, никто из них не пострадал.

- Автобус принадлежит предприятию, пассажиры сейчас находятся в кемпинге села Кевсала, ожидают дополнительный транспорт, - сказано в сообщении ГИБДД по СК.