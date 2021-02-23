Мэрия Ставрополя судится с лесничеством из-за документов на канализацию

В Арбитражный суд Ставропольского края поступил иск к ГКУ "Ставропольское лесничество" из-за ливневой канализации в лесу. Это следует из данных на сайте суда.

Иск подал комитет городского хозяйства администрации Ставрополя. Ведомство пытается оспорить акт лесничества.

- Комитет городского хозяйства администрации Ставрополя обратился в суд с иском к ГКУ «Ставропольское лесничество» о признании незаконным и отмене предписания ГКУ «Ставропольское лесничество» о возложении на комитет обязанности по оформлению в установленном порядке права пользования лесным участком в квартале 45 (Ставропольское) выделах 35, 39, 45 Ставропольского участкового лесничества для целей строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений (части ливневой канализации) в срок до 27 декабря 2020 года, - сказано в документе.

Иск поступил еще 21 декабря. Через неделю истца попросили исправить заявление, а позже еще и предъявить доказательства. 22 января иск был принят. В качестве третьих лиц привлечены мэрия Ставрополя и комитет по управлению муниципальным имуществом Ставрополя.

Слушания назначены на 9 марта.