Названы районы Ставрополья, где больше всего выпало снега на 23 февраля

Гидрометцентр Ставропольского края назвал районы, где больше всего выпало снега на 23 февраля.

Высота снежного покрова в Ставропольском крае на 23 февраля. Фото: stavpogoda.ru

Больше всего снега выпало в Ставрополе и Шпаковском районе. Там высота снежного покрова колеблется от 18 до 23 сантиметров. Следом идет Ипатовский округ и Апанасенковский район, где выпало 12-17 сантиметров снега.

В Новоалександровском, Изобильненском и Петровском округах, а также в Кочубеевском, Труновском, Грачевском, Туркменском, Арзгирском районах и Невинномысске уровень снега - от 6 до 11 сантиметров. В остальных районах высота не превышает 5 сантиметров.

Гидрометцентр также отмечает, что в ночь на 24 февраля в Ставропольском крае температура упадет до минус 22 градусов. Днем потеплеет до минус 10-15 градусов. Осадков не предвидится. Скорость ветра - до 11 метров в секунду.