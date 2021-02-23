Во Владикавказе подрались во время обсуждения художественной литературы

Известно, что в ходе драки кто-то "ушел с разбитым лицом". Иллюстративное фото Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Участники книжного клуба во Владикавказе подрались во время обсуждения творчества местного писателя Азамата Габуева. Об этом рассказывают организаторы вечеров.

Предметом прений стала трилогия "Аделина. Реваз. Кристина". Беседа по теме вызвала смешанные эмоции у посетителей. И некоторые из них принялись размахивать кулаками, отстаивая свою правоту.

- В первую очередь тут виновата несдержанность и агрессивность некоторых гостей клуба, их нежелание слушать и слышать других. При малейшем желании этого инцидента можно было избежать. Качественная литература ставит неудобные вопросы, мы на эти вопросы стараемся отвечать, - объяснили организаторы.

В редакции журнала "Дарьял" объявили, что не прекратят проводить книжные клубы и вскоре организуют новую встречу.