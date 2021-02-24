Губернатор Ставрополья поручил решить вопросы с водоснабжением до начала жары

Фото: пресс-служба губернатора Ставропольского края

Жители села Кугульта регулярно остаются без воды, сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

Губернатор Ставрополья поручил решить проблему нехватки питьевой воды в селе Кугульта Грачевского района.

- Прошу помочь руководству округа решить эту проблему и обеспечить людей качественной водой, – подчеркнул он на встрече с министром жилищно-коммунального хозяйства края Романом Марченко.

По данным министерства, в 2020 году в нашем регионе улучшили водоснабжение 22 сел. На эти цели выделили 400 миллионов рублей.

А В 2021 году работы планируется провести на 55 объектах в 120 селах с населением более 200 тысяч человек. На решение задач повышения качества водоснабжения направят более 1,2 миллиарда рублей федеральных и краевых средств.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что около 10 тысяч жителей сел Юца, Садовое, Этока, Привольное, поселка Песковский, хуторов Новая Пролетарка и Тамбукан Предгорного района вскоре будут обеспечены качественным водоснабжением.

Здесь в 2020 году начнется строительство нового межпоселкового водовода.

Этот проект будет реализован в рамках региональной программы «Повышение качества водоснабжения на территории Ставропольского края». На первый этап строительства бюджетом края предусмотрено 68 млн рублей.