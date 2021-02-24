В Ставрополе пригрозили перевозчикам за невыпуск маршруток на рейсы

Утром 24 февраля многие жители Ставрополя с трудом добирались на учебу и работу. Горожанам пришлось стоять в морозы на остановках из-за отсутствия маршруток и автобусов.

Выяснилось, что из-за погодных условий лишь 90 % автобусов из числа общественного транспорта вышли на рейсы своевременно.

Министерство дорожного хозяйства Ставрополья намерено привлечь к ответственности нарушителей контрактов.

— Что касается перевозчиков, которые своевременно не выпустили на линию автобусы, с ними ведется работа. Сделаны соответствующие запросы. Будем вместе с ГИБДД привлекать их к ответственности, — заместитель министра дорожного хозяйства Ставрополья Борис Борисов.

С 21 по 24 февраля на федеральных дорогах по краю зафиксировано 4 ДТП. Причем, произошли они не по причине дорожных условий. 22 февраля с 15:35 до 21:45 было закрыто движение по участку региональной автодороги Александровское-Гофицкое, протяженностью 17 км.

Причины закрытия – сильные снежные переметы. В данный момент движение автотранспорта здесь восстановлено. Ситуация на автодорогах края находится на постоянном контроле министерства.

Ввиду сложных погодных условий на дорогах водителей просят быть предельно внимательными и осторожными.

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