Интеллектуальная транспортная система начнет следить за дорогами Ставрополя

Транспорт Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти региона уже разработали стратегию внедрения системы на три года вперед - с 2021 по 2023 годы. Об этом сообщает пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.

Сейчас проводится конкурс по поиску подрядчика, после чего начнутся сами работы. Уже в этом году в Ставрополе появится интеллектуальная система управления движением на дорогах - через наблюдение и фиксацию видеокамерами.

- Благодаря этой системе станет возможным снизить количество аварийно-опасных участков на автодорогах, уменьшить количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, постепенно устранить загруженность дорог и свести на нет ущерб, наносимый дорогам большегрузным транспортом, - заявил министр Евгений Штепа.

Отметим, Ставропольский край - один из немногих регионов, который получил финансирование на реализацию этого проекта.