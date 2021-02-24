Власти Ставрополья организовали кулинарную студию для школы-интерната

Кулинария Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Школа-интернат №15 оборудовала специальный кулинарный класс для школьников. Его оснастили спецтехникой, компьютерами и учебным инвентарем. Об этом заявила пресс-служба министерства образования Ставропольского края.

Теперь ученики могут осваивать программу направления «Поварское дело». В ведомстве отметили, что студия разделена на специальные зоны: учебную, учительскую, производственную и зону отдыха.

– Многие дети помогают родителям готовить пищу и имеют определенный опыт. Моя цель как преподавателя – дать практические навыки и знания, которые будут способствовать их социальной адаптации и подготовке к самостоятельной жизни, – заявила учитель технологии Вера Зайцева.

Напомним, одна из целей нацпроекта «Образование» является воспитание гармонично развитой личности.