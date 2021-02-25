В Ставрополе спасли почти 200 животных за прошлый год

В Ставрополе немало равнодушных жителей, которые увидев, что животное в беде, оперативно звонить спасательным службам. Так, в прошлом году в ЕДДС города поступило около 200 обращений . И около 30 - уже в 2021 году.

Причины вызова бывают самые разные. Например, котята или уже взрослые особи забираются на деревья, крыши, карнизы, а сами спуститься вниз боятся. На помощь испуганным малышам приходят спасатели, которых вызывают неравнодушные жители краевого центра.

Есть и случаи, когда отсутствие помощи могло обернуться гибелью животного. Например, осенью в подвале многоэтажного дома в Ставрополе большой кот попал в клеевую мышеловку.

Он очень агрессивно реагировал на все попытки вызволить его из клеевого плена. Один из жильцов позвонил в ЕДДС. Спасателей предупредили, что животное агрессивное. Но кот, только недавно отбивавшийся от всех соседей, на удивление мирно отреагировал на спасателя.

Всего в 2020 в ЕДДС краевой столицы году поступило 468 тыс. звонков.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что одна из жительниц Ставрополя обратилась к правоохранителям с заявлением на приют для бездомных животных.

Причина – женщине отказали отдать собаку. По словам руководителю приюта Валентины, причина отказа может крыться в болезни животного.

Не секрет, что сотрудники учреждения не будут отдавать ставропольцам недолеченных питомцев.