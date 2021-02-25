Развитие региона КМВ позволит создать 19 тысяч рабочих мест

В Москве накануне прошла рабочая встреча министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина и губернатора Ставрополья.

Они обсудили предложения по расширению программы развития Кавказских Минеральных Вод. Владимир Владимиров выдвинул на рассмотрение проекты строительства водоводов и модернизации очистных сооружений.

Если подробнее, то речь идет о Кавминводской канализации, которая обслуживает Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, а также Минераловодский городской округ. Губернатор подчеркнул, что реализация этих проектов будет способствовать повышению качества жизни в регионе и его экономическому росту.

Как прозвучало, комплекс развития КМВ поможет создать около 19 тысяч новых рабочих мест, построить, или реконструировать 83 санаторно-гостиничных объекта. Об этом сообщает пресс-служба главы Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Владимир Владимиров прокомментировал вопрос статуса КМВ и слухи о выделении его из краевого подчинения в федеральное. Губернатор опроверг эту информацию.

В соцсетях обсуждается вопрос о статусе Кавминвод: речь идет о федеральном переподчинении территории. Губернатор подчеркнул, что этот вопрос затрагивает сразу три субъекта России.

- Как из трех субъектов России «выдернуть» территории? Это невозможно? – заявил он.

Владимиров акцентировал внимание, что административное деление не решает проблемы территории, что важнее заниматься экономикой и развитием КМВ.