В Ставрополе после обращения к губернатору сделали ремонт в подъезде многоэтажки

Фото: Пресс-служба управления СК - государственной жилищной инспекции

Жители многоквартирного дома 277Б по улице Ленина в Ставрополе написали в инстаграм губернатора о неудовлетворительном состоянии своего подъезда. После получения сообщения инспектор управления выехал на место.

Во время осмотра подъездов, лестничных клеток и междуэтажных площадок были выявлены нарушения: участки проводов слаботочных систем местами плохо закреплены и провисают, электрические щиты на некоторых этажах открыты, отделочный слой стен и потолков в местах общего пользования частично разрушен, есть следы повреждения напольного покрытия.

УК «Преображение», которая управляет этим домом, рекомендовали провести обследование общего имущества собственников для устранения всех обнаруженных неисправностей, а также включить вопрос о проведении текущего ремонта подъездов в повестку общего собрания собственников.

Напомним, что Пправилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда № 170 рекомендована периодичность ремонта подъездов: один раз в пять лет или раз в три года в зависимости от классификации зданий и физического износа (п. 3.2.9).

Руководствуясь этими сроками, управляющая организация должна внести собственникам предложение о проведении текущего ремонта.

Однако принять решение о выполнении работ, их объемах и порядке финансирования могут только собственники на общем собрании.

При этом собственники не обязаны дожидаться, пока управляющая организация выступит с предложением.

Они могут инициировать проведение общего собрания по данному вопросу самостоятельно, оформить принятое решение протоколом, который должен содержать утвержденные виды работ, их стоимость, порядок финансирования и сроки выполнения. Решение общего собрания обязательно к исполнению управляющей организацией.

В доме №277б собственники приняли предложение своей управляющей компании о проведении текущего ремонта. Ремонт в первом подъезде был выполнен в течение двух месяцев со дня получения предостережения госжилинспекции.

– Даже в случае, если собственниками не принято решение о проведении текущего ремонта, управляющая компания обязана обеспечить безопасное проживание граждан, – прокомментировал начальник управления СК – ГЖИ Сергей Соболев.