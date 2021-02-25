На Ставрополье сын до смерти избил и облил уксусом мать-пенсионерку

Подозреваемый по делу. Фото: СКР по Ставропольскому краю

В Труновском районе возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемым по делу проходит 43-летний сын жертвы, передает пресс-служба следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

Вечером 5 февраля мужчина, будучи пьяным, повздорил с 81-летней матерью. В ходе ссоры подозреваемый избил пенсионерку и облил ее уксусом. На следующий день женщина скончалась в больнице.

- Следователь СКР провел осмотр места происшествия, допросил свидетелей, изъял вещественные доказательства. По его ходатайству подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сказано в сообщении.