На Ставрополье пятеро сотрудников магазина обокрали работодателя на 2 млн рублей

В Буденновске банда мошенников, куда вошли продавец, два кассира и два водителя-доставщика одного магазина предстали перед судом за преступления.

Злоумышленникам удалось похитить бытовую технику, посуду и деньги. Общая сумма ущерба составила 1 926 940 рублей 96 копеек. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда. На судебном заседании вина злоумышленников полностью подтвердилась.

Но в прениях государственный обвинитель снизил сумму ущерба до 764 364 рублей 20 копеек, переквалифицировав действия подсудимых на статью «Присвоение или растрата».

Суд приговорил каждого подозреваемого к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Гражданский иск потерпевшего оставлен без рассмотрения. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее «КП-Северный кавказ» писала, что в КЧР двое мужчин открыли огонь по полицейским при проверке документов.

Правоохранители подошли к водителю, чтобы проверить его документы. В салоне автомобиля находились два человека, которые на законное требование правоохранителей ответили грубой нецензурной бранью.

Между ними завязался конфликт. Когда полицейские пытались пресечь правонарушение, разъяренный водитель нанес ножевое ранение сотруднику правоохранительных органов.

На этом беспредел нарушителей не закончился: пассажир машины из охотничьего ружья выстрелил в сотрудника Росгвардии.