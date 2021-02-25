Пробки в Ставрополе на вечер 25 февраля 2021 года: какие улицы в «красной зоне»

Во всех районах Ставрополя 25 феврадя будут пробки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«КП-Северный Кавказ» публикует информацию, где пробки в Ставрополе на вечер 25 февраля 2021 года.

По данным на 17:30 мск ограничений движения нет, а вот дорожные заторы есть во всех районах.

Фото: Яндекс.Пробки

На Перспективном медленно едет вся ул. Тухачевского и ул. Пирогова (особенно сложный участок - ул. Тухачевского от Пирогова до Доваторцев).

Фото: Яндекс.Пробки

В северо-западном районе заторы встречаются в обе стороны на протяжении всего проспекта Кулакова, а вот развязка Кулакова - Ленина - Западный обход - Лермонтова стоит плотно.

В юго-западном районе сложно вклиниться в поток на Доваторцев с улиц Серова и Тельмана. Затруднено движение и на участке ул. Шпаковской от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Павлова.

Фото: Яндекс.Пробки

В центре по традиции много «красных зон». Большие пробки на:

- ул. Льва Толстого от ул. Лермонтова до ул. Морозова,

- ул. Дзержинского от ул. Ломоносова до ул. Пушкина,

- ул. Пушкина от Дзержинского до ул. Лермонтова;

- ул. Кавалерийская от ул. Дзержинского до ул. Авиационной.

Почти полностью стоят улицы Розы Люксембург, Голенева и проспект Карла Маркса. По прогнозу, 25 февраля 2021 года после 19:00 мск крупных пробок в Ставрополе не останется.