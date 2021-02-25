Кот Кипиш из мэрии Невинномысска организовал массовый флешмоб

ВЫСТАВКА КОШЕК ЭКСПОКОТ 2011 КОТЕНОК
Фото: Евгения ГУСЕВА
20 февраля на Instagram-аккаунте кота из администрации Невинномысска появился пост с призывом к жителям региона публиковать фото потягивающихся питомцев. На фото изображен сам кот по кличке Кипиш в соответствующей позе.
К 25 февраля конкурс стал набирать обороты, в сети появилось множество фото котов ставропольцев.
1 марта будет объявлен победитель, которому администрация города вручит сертификат на поход к ветеринару и большую пачку корма.
Отметим, ведение аккаунта Кипиша одобрила мэрия Невинномысска, чиновники охотно фотографируются с питомцем.