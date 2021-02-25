Кот Кипиш из мэрии Невинномысска организовал массовый флешмоб

ВЫСТАВКА КОШЕК ЭКСПОКОТ 2011 КОТЕНОК Фото: Евгения ГУСЕВА

20 февраля на Instagram-аккаунте кота из администрации Невинномысска появился пост с призывом к жителям региона публиковать фото потягивающихся питомцев. На фото изображен сам кот по кличке Кипиш в соответствующей позе.

К 25 февраля конкурс стал набирать обороты, в сети появилось множество фото котов ставропольцев.

1 марта будет объявлен победитель, которому администрация города вручит сертификат на поход к ветеринару и большую пачку корма.

Отметим, ведение аккаунта Кипиша одобрила мэрия Невинномысска, чиновники охотно фотографируются с питомцем.