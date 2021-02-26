На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять человек

На Ставрополье за сутки на Ставрополье от коронавируса скончались пять человек. Число умерших от инфекции достигло 1067. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

А за последние сутки диагноз подтвердился еще у 103 жителей региона. За весь период пандемии число зараженных достигло 47131.

Из хороших новостей: за вчерашний день болезнь победили 206 пациентов.

А за весь период пандемии – 42912. К 26 февраля провели 1 миллион 328 тысяч тестирований для выявления новых случаев передачи инфекции.