Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять человек

Из хороших новостей: за вчерашний день болезнь победили 206 пациентов
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий

На Ставрополье за сутки на Ставрополье от коронавируса скончались пять человек. Число умерших от инфекции достигло 1067. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

А за последние сутки диагноз подтвердился еще у 103 жителей региона. За весь период пандемии число зараженных достигло 47131.

Из хороших новостей: за вчерашний день болезнь победили 206 пациентов.

А за весь период пандемии – 42912. К 26 февраля провели 1 миллион 328 тысяч тестирований для выявления новых случаев передачи инфекции.