В Минеральных Водах накажут предприятия за вырубку защитных насаждений

Прокуратура Ставропольского края добилась взыскания более 7 млн рублей за вырубку защитных лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры провели проверку и установили, что в Минераловодском округе на территории 2,9 гектара были вырублены защитные насаждения. Министерство природных ресурсов оценило ущерб в 7,3 млн рублей.

- Решением суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. После вступления судебного акта в законную силу в бюджет Ставропольского края с АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы», ООО Ремонтно – строительная фирма «АРЭН – Стройцентр» солидарно будет взыскана указанная сумма, - сказано в сообщении Прокуратуры Ставропольского края.