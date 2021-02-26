Минтруд Ставрополья разъяснил порядок выплат на первого ребенка после 1 марта

Беззаявительный порядок предоставления этой меры господдержки, введенный в условиях пандемии, действовал для родителей, дети которых достигли возраста одного года или двух лет в период с 1 апреля 2020 года по 1 марта 2021-го.

- Родителям, детям которых исполняется один или два года после 1 марта 2021 года, необходимо обращаться за назначением выплаты с заявлением и пакетом документов в орган соцзащиты или МФЦ по месту жительства. В соответствии с порядком предоставления этой меры социальной поддержки сведения о доходах семьи будут учитываться за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам перед месяцем обращения. Например, если родитель обращается за назначением выплаты в марте, то доходы учитываются за период с сентября 2019 года по август 2020-го, - разъяснили в краевом минтруде.

Напомним, что право на получение выплаты возникает у родителей, если их первый ребенок рожден (усыновлен), начиная с 1 января 2018 года, является гражданином России, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте РФ за второй квартал года, предшествующего году обращения (в Ставропольском крае в 2021 году он составляет 21 498 рублей на человека в семье).

Соответственно размер ежемесячной выплаты в этом году составляет 10 621 рублей. Назначается выплата до достижения ребенком возраста 3 лет. Сейчас получателями этой меры поддержки являются более 20,5 тыс. семей.