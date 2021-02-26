Власти Ставрополя добавили золотую корону к гербу главного города края

Новая версия герба Ставрополя Фото: Из материалов пресс-службы

Городская дума Ставрополя показала новый герб города. Главным дополнением стала золотая корона с пятью зубцами, которая символизирует Крепостную стену.

- Видоизменение главной городской эмблемы, бывшей самым узнаваем символом Града Креста в течение 26 лет, обусловлено требованиями федерального законодательства и геральдическими правилами, - заявили в пресс-службе ведомства.

Новую версию символики города разработал художник-геральдист Сергей Майоров. Также был привлечен автор предыдущего герба, директор краевого музея-заповедника Николай Охонько.