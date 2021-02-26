В Кисловодске заменят уличное освещение на 282 улицах

Уличные фонари Фото: Елена КРИВЯКИНА

Глава Кисловодска Александр Курбатов ответил на жалобу жительницы города о плохом функционировании освещения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кисловодска.

- В настоящее время проводится аукцион на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов по уличному освещению Кисловодска. Контролирую ход мероприятий, направленных на конструктивное решение этого вопроса, - заявил Курбатов

На настоящий момент идет поиск подрядчика. На реализацию модернизации освещения выделят 246 миллионов рублей, которые распределены на несколько лет вперед.

282 улицы города получат новые светодиодные фонари.