Губернатор Ставропольского края подготовил МЧС к скорым паводкам

Результаты паводка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На онлайн-совещании глава Ставрополья обсудил с представителями комиссии МЧС приближающуюся опасность паводков после стаивания снега.

- Уже сегодня необходимо провести повторный анализ состояния гидротехнических сооружений, пропускной способности ливневых канализаций в населенных пунктах, выполнить все необходимые подготовительные мероприятия, - заявил губернатор.

Во время совещания вспомнили наводнение 2017 года. По словам министра природных ресурсов и охраны окружающей среды края Андрея Хлопянова, с 2017 года была проделана большая работа, поэтому вероятность коллапса приближена к нулю.

Однако из-за превышения нормы выпадения осадков неизбежно повысится и уровень воды в реках. Поэтому в ближайшее время Ставрополье столкнется с паводкоопасным периодом.