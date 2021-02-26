На Ставрополье модернизируют систему здравоохранения, сделав цифровой контур

Медицинская картотека Фото: Алексей БУЛАТОВ

На онлайн-совещании губернатора и представителей ведомств подняли вопрос реализации нацпроекта «Здравоохранение». Министры отчитались о проделанной работе, а также обозначили актуальные направления развития.

Так, отдельно упомянули создание единого цифрового контура в сфере здравоохранения.

- Это регламент для эффективного взаимодействия граждан и медицинских организаций, а также учреждений здравоохранения между собой, сформированный на основе передовых информационных технологий, - сказано в сообщении пресс-службы правительства региона.

Сейчас идут работы по созданию единой интерактивной базы данных всех медучреждений края. Владимиров отметил, что цифровой контур сможет обеспечить качественно новый уровень коммуникации между пациентами, врачами и профильными учреждениями.