С 1 июня на Ставрополье маркировка молочные продукты станет обязательной

Прилавок с молочными продуктами Фото: Иван МАКЕЕВ

Минсельхоз обязует производителей наносить маркировку на все молочные продукты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 июня маркировать нужно мороженое и сыр, а вот с 1 сентября - молоко, масло, сливки, кефир, творог, йогурты и другие продовольствия.

Отметим, власти облегчили эту задачу и выделили льготные кредиты для покупки и нанесения маркировки на некоторые продукты.

Напомним, маркировка продукции позволяет покупателю отследить путь товара от производства до магазина.