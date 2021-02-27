В Ставрополе на Комсомольском пруду прошла тренировка спасателей

В Ставрополе прошла штабная тренировка спасателей на водном объекте. На Комсомольском пруду дежурные из службы спасения вместе с коллегами из ПАСС СК отработали ситуацию оказания помощи провалившемся под лед. Скоро весна, поэтому вопрос безопасности в период половодья очень актуальный.

- Также прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ставрополя с участием главы города Ивана Ульянченко, - рассказали в пресс-службе городской администрации. - Мероприятие провели дистанционно в режиме видеоконференцсвязи.