В Ставропольском крае 1 марта будет идти мокрый снег

Синоптики обещают снежное начало весны. 1 марта на территории Ставропольского края будет идти мокрый снег.

Погода в Ставропольском крае на 28 февраля - 2 марта. Фото: Гидрометцентр СК

В первый день весны температура ночью упадет до минус 6 градусов. В Ставрополе - до минус 4. Днем воздух прогреется до 3 градусов, но в некоторых территориях останется минус. Кроме того, пойдет снег.

Осадки, возможно, прекратят только у утру 2 марта. Температура почти во всех районах вырастит до плюсовой. Максимум в этот день - 4 градуса тепла.

По данным на утро 28 февраля, снег в Ставропольском крае остается только в Ставрополе, Невинномысске, Шпаковском, Кочубеевском и Арзгирском районах.