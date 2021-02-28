В Ессентуках обнаружили раненого мужчину с ножом в руках

В Ессентуках обнаружили мужчину с ранениями в груди. В руках человека был нож, передают очевидцы.

Инцидент произошел днем 28 февраля на улице Володарского.

- Он вытащил нож и ударил им себя по груди. Потом вытащил его и упал. Потекла кровь. У людей, которых были рядом, началась паника, - сообщают случайные свидетели ЧП. Мотивация членовредителя не известна.

Фото с места ЧП: Telegram-канал "Интересный Ставрополь"

В полиции заявили, что мужчина доставлен в городскую больницу. Обстоятельства ЧП устанавливаются.