На Ставрополье за сутки от коронавируса скончались пять человек

Еще пять человек скончались за сутки на Ставрополье Фото: Александр АБРАМОВ

За сутки на Ставрополье от коронавируса скончались пять человек. Всего за весь период пандемии жертвами инфекции стали 1083 жителя региона. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За последние сутки диагноз подтвердился еще у 65 человек. Число зараженных в крае достигло 47388. В регионе продолжает расти количество проводимых исследований на COVID-19.

На сегодня, 1 марта общее число сделанных тестов превышает 1 миллион 346 тысяч. Тестирование дает возможность выявлять новые случаи заражения.

По словам главы региона, заболевшим оказывается помощь. Врачи борются за жизнь каждого. - Охват вакцинацией в крае растет. Но тем не менее, по-прежнему важно ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать меры эпидемиологической профилактики. Берегите себя и не болейте! – обратился Владимир Владимиров к жителям края.