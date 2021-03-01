На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 65 человек

За последние сутки победить коронавирус смогли 44 жителя Ставрополья. Число выздоровевших достигло 43225. К

сожалению, продолжают выявлять новые случаи заражения. Так, за вчерашний день диагноз подтвердился еще у 65 жителей региона. Число заболевших достигло 47388.

По-прежнему, умирают пациенты, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Например, за вчерашний день скончались пятеро. А всего на Ставрополье коронавирус унес жизни 1083 жителей края. Специалисты лабораторий с начала пандемии выполнили 1 миллион 346 тысяч COVID-тестов.