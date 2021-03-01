После хлопка газа в многоэтажке Ставрополья прокуратура организовала проверку

Фото: пресс-служба краевого управления МЧС России

1 марта, в 03:30 в дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Ставрополью от диспетчера ЕДДС Изобильненского городского округа поступила информация о том, что по адресу: Ставропольский край, поселок Рыздвяный, ул. Новая, 10 в первом подъезде пятиэтажного МКД произошел хлопок (предположительно ГВС). Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

По данным ведомства, пострадал один человек.

При хлопке выбиты стекла в квартире на четвертом этаже, повреждена входная дверь, эвакуировано 23 человека из 15-ти квартир на придворовую территорию, возгорания нет, в готовности ПВР на базе администрации (вместимость 45 человек).

Позже, около 04:30 эвакуированных жителей вернули в свои квартиры. Пострадавшего доставили в районную больницу города Изобильный.

По поручению главного прокурора Ставрополья Александра Лоренца по данному факту организована проверка.