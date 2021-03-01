Вислоухая кошка-мужененавистница пьет антидепрессанты, чтобы терпеть людей

Фото: волонтерская группа помощи животным «Ковчег»

В Ставрополе кошка Груша стала бездомной из-за своего несносного характера. Ее проблема отличается от распространенных. Груша ласковая и общительная, знает лоток, не портит мебель и всю ночь спит под боком, не причиняя беспокойства. Но есть одно большое но. Кошка вела бы себя идеально, если бы ее хозяйкой была одинокая тихая женщина. А так — она настоящий монстр, ненавидящий мужчин.

Фото: волонтерская группа помощи животным «Ковчег»

Последняя семья, уже прикипев к Груше, отказалась от нее по совету ветеринара. Кроме мужчин кошка не очень-то любит терпеть большие компании, резкие звуки и чужих людей в «своем» доме. Кстати, обязательное условие усатой — свой угол. Сейчас Груша на успокоительных. Волонтеры фонда «Ковчег», взявшие над ней опеку, ищут ей меланхоличную женщину или девушку.

- Кошка сложная, поэтому можем дать время на адаптацию, а в случае если они с хозяйкой не подойдут друг другу, заберем обратно, - отмечают в фонде. - Если вступит в доверительные отношения со своей хозяйкой, то проблем не должно возникать.