На Ставрополье водители дали оценку новым электрокарам

Жители Ставрополя, которые уже перешли на электрокары, рассказали об основных аспектах нового вида транспорта. Об этом сообщает информагентство «Победа26».

Электрокар - упрощенная конструкция электромобиля, у которого двигатель внутреннего сгорания заменен на привод от аккумулятора. Для электрокаров не нужен бензин, для них существует специальные станции подзарядки.

Одним из самых серьезных плюсов электрокара состоит в том, что можно отказаться от дорогостоящего бензина. Одной зарядки на станции достаточно для преодоления расстояния в 500 километров.

Еще можно сэкономить на масле, которое уходит по полтора литра на 40 тысяч километров.

Конечно, электрокары совершенно не вредят окружающей среде.

— Экономия выходит существенная. Если считать чисто горюче-смазочные материалы - то в пять раз, а если учитывать прочие расходы на содержание и обслуживание - то до 10 раз, — отметил Сергей Самарин.