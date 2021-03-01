В Невинномысске больше двух тысяч жителей сидят без отопления из-за аварии

Отопление Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 марта в Невинномысске произошла авария на теплотрассе. Это стало причиной отключения отопления в многоквартирных домах и нескольких социально значимых объектах.

В общей сложности больше двух тысяч горожан, 240 из которых дети, сидят в квартирах без отопления. Согласно прогнозу погоды, ночью в городе будет около -1 градуса.

Сейчас на месте аварии работают специалисты, пытаясь ее ликвидировать и восстановить подачу тепла. Ориентировочно, отопление дадут в 23:00.