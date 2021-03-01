Новая масштабная достопримечательность появится в Кисловодске

Фрагмент проекта будущего сада камней в Кисловодске

Пресс-служба администрации Кисловодска опубликовала проект новой городской достопримечательности.

Сад камней представляет собой парковый комплекс для прогулок по аллеям, окруженными деревьями и прочей растительностью. Каждая дорожка будет обрамлена композициями из камней.

Как сообщили в администрации, сад камней станет частью рекреационного пространства у Комсомольского парка. Здесь жители и гости города смогут насладиться природными шедеврами из мрамора, песчаника, гранита и других материалов. А на аллеях высадят разнообразные сорта хвойных, лиственных и травянистых растений.

- Сад камней соберет экспонаты со всего Северного Кавказа. От сада камней возьмет свое начало рекреационно-туристская велосипедная тропа «Три ущелья - дорога нарзана», которая протянется через ландшафтные каньоны Кисловодска, - сказано в сообщении пресс-службы.