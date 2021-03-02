Два человека погибли в аварии в Курском районе Ставрополья

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Трагедия произошла 1 марта, около 18:00, на автодороге «Курская-Новотаврический» в Курском районе Ставропольского края. Там водитель автомобиля Лада Гранта съехал с проезжей части и врезался в стену бесхозного строения. Известно, что за рулем легковушки был 68-летний мужчина.

К сожалению, он и 54-летняя пассажирка, жена скончались на месте аварии. Сейчас правоохранители рассматривают версию, что пожилой водитель не справился с управлением из-за проблем со здоровьем.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства и подробности инцидента уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.