Следователи навестили девочку, спасенную после трагедии на озере Буйвола в Буденновске

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

В Буденновске следователи проведали девочку, спасенную ранее на озере Буйвола. Напомним, 19 февраля она гуляла по замерзшему водоему и провалилась под лед.

К счастью, школьницу удалось извлечь из воды и своевременно оказать необходимую медицинскую помощь. Сейчас девочка дома. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Во время расследования уголовного дела следователи ежедневно получали информацию о состоянии здоровья ребенка, за жизнь которого боролись врачи реанимационного отделения буденновской больницы.

Сейчас сотрудники СКР проведали девочку дома, чтобы убедиться в ее полном выздоровлении, и передали ей подарки.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что одним из первых, кто бросился на помощь к попавшим в беду школьницам, стал 28-летний житель села Стародубского Артем Капрелов.

- В голове была одна мысль, что надо спасти, - рассказывает журналистам окружного телевидения герой сегодняшнего дня.