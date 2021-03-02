Рамзан Кадыров прокомментировал уход Хамзата Чимаева из спорта

Рамзан Кадыров высказался после сообщений о завершении карьеры Хамзата Чимаева в UFC. Политик созвонился со спортсменом и узнал причину ухода.

- Хамзат рассказал, что восстановление после болезни протекает медленно, и, пытаясь быть честным и откровенным с болельщиками, он решил не обнадеживать их. Я сказал ему, что от этои новости расстроился весь чеченскии народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся наша молоде жь, которую он вдохновляет! И если фанатам нужно ждать его возвращения, то все мы с трепетом и терпением будем предвкушать его выход в октагон, - написал Кадыров.

Чимаев в свою очередь пообещал Кадырову скоро вернуться, если сможет восстановиться.

Шведский спортсмен объявил о завершении карьеры 2 марта в социальных сетях. За свою карьеру он провел девять боев в UFC, все они закончились победой.