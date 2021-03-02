На Ставрополье пара, прожившая 50 лет в браке, назвала самую большую ошибку в семейной жизни

На днях в Железноводске супруги Виктор и Галина Ефимовы отметили 50 лет семейной жизни. История их любви началась в конце 60-х годов прошлого века. Тогда Виктор увлекался футболом в родном Железноводске.

В тот год его команда стала чемпионом края по футболу. Матч проходил в городе Кирове. Молодой спортсмен, одурманенный победой, не догадывался, что главное событие в его жизни еще впереди.

В этом городе жила и работала молодая медсестра по имени Галина. Она не имела никакого отношения к футболу.А на тот матч, где играл Виктор в составе армейской команды, попала совершенно случайно.

Галина решила составить компанию любимой подруге, которая пришла посмотреть на игру своего жениха.

Молодая медсестра сразу обратила внимание на симпатичного парня, а Виктор не упустил шанс с ней познакомиться.

Сразу после демобилизации спортсмен пришел знакомиться с родителями любимой девушки и попросил ее руки.

Пышную свадьбу сыграли в курортном городке Ставрополья. Всем родственникам Галины очень понравился город Железноводск, а ее папа сказал: «Дочка, да ты в рай попала!».

Счастливой оказалась и замужняя жизнь. Сначала Галина работала медсестрой в детской поликлинике и детском саду. Потом 16 лет трудилась в стоматологии. Виктор посвятил свою жизнь спорту и детям — работал учителем физкультуры в школе.

Команда девочек под его руководством стала обладательницей кубка России среди школьных команд по мини-баскетболу. В семье юбиляров две дочери Лариса и Елена и трое внуков.

По мнению супругов, главный секрет сохранения любви и уважения в семье — это умение договариваться.

Также «золотая» пара назвала самую большую ошибку в семейной жизни:

—Большая ошибка — это замалчивание проблем, - говорит Галина Филипповна. – Мы никогда не выясняли — кто тут главный, и внимательно слушали друг друга.