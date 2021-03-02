Вакцинация поможет избежать третьей волны коронавируса на Ставрополье

В ряде лечебных учреждений работают мобильные пункты вакцинации. Наиболее эффективно они действуют в Ставрополе, Михайловске, Пятигорске, Георгиевском Фото: Архив "КП"

Вакцинация не менее 60% населения Ставропольского края поможет сдержать новую волну распространения коронавируса.

В регионе вакцинации подлежат не менее 1,1 млн человек. Задача по иммунизации населения является сегодня приоритетом №1, на брифинге в Правительстве края заявил министр здравоохранения Ставропольского края Владимир Колесников.

«Для нас это единственный способ избежать третьей волны коронавируса и создать стойкий иммунитет. Мы рассчитываем эту работу завершить в августе. Такую задачу поставил Губернатор края, и я считаю ее выполнимой», - сообщил глава минздрава.

В крае созданы достаточные запасы вакцины. Уже порядка 65 тыс. человек сделали прививки – это около 6% населения, подлежащего иммунизации. В регионе развернуты 62 стационарных прививочных пункта, и число их будет увеличено.

В ряде лечебных учреждений работают мобильные пункты вакцинации. Наиболее эффективно они действуют в Ставрополе, Михайловске, Пятигорске, Георгиевском.

Один из лидеров по охвату населения иммунизацией и количеству использованной вакцины, Новоалександровский горокруг, развернул девять прививочных пунктов.

Сегодня идет работа над тем, чтобы мобильные бригады развернули все медорганизации региона.

Спикер подчеркнул, что в крае не зафиксировано случаев серьезных осложнений после прививки, есть только редкие проявления в виде гриппоподобного состояния в течение суток. Приоритетной группой населения для вакцинации по-прежнему являются люди старше 60 лет.

- Значимость вакцинации невозможно недооценить. Незначительные возможные осложнения от прививки несопоставимы с потерями от коронавируса - более 1 тысячи умерших, - отметил министр.

Владимир Колесников напомнил, что записаться на иммунизацию можно на региональном портале государственных услуг 26gosuslugi.ru, едином краевом портале здравоохранения zdrav26.ru, а также по телефонам регистратуры поликлиники по месту жительства и единому номеру «122».