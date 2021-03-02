Аграриев Ставропольского края научили экономить на химпрепаратах

Фото с семинара на базе опытно-производственного хозяйства «Луч» Фото: Из материалов пресс-службы

Пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края рассказала о семинаре, который прошел в селе Падинское Новоселицкого округа. На мероприятии аграриям со всего региона презентовали новые технологии для обработки полей специальными препаратами от вредителей.

В рамках собрания специалисты обсудили новые модели распылителей ядохимикатов, их особенности, преимущества и тонкости технического обеспечения.

Сейчас, в начале весенней кампании обработки сельхозкультур, тема безопасного и эффективного распыления очень актуальна.

- Это тот вопрос, который давно снят с повестки дня в Западных странах, то, на чём можно существенно сокращать издержки и над чем нам всем предстоит работать, - заявил заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Ридный.

Новые 30-метровые распылители позволят сэкономить около 1 170 € в год.