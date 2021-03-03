Шесть пациентов скончались за сутки от коронавируса на Ставрополье

На Ставрополье число пациентов, снятых с медицинского наблюдения, ежедневно растет.

За прошедшие сутки выписаны еще 185 человек. За весь период болезнь в крае сумели преодолеть уже свыше 43,6 тысячи пациентов.

По словам губернатора, врачи продолжают оказывать помощь заболевшим. Для выявления инфекции с начала пандемии в крае сделано более 1 миллиона 357 тысяч тестов. - Вакцинация также набирает обороты. Прививку от коронавируса уже получили свыше 62,8 тысячи человек, - рассказал глава региона.

К сожалению, продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За весь период пандемии скончались 1095 человек. А за сутки – 6.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.