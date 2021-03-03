На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 94 человека

За последние сутки диагноз коронавирусная инфекция подтвердился еще у 94 человек. За весь период пандемии число зараженных достигло 47575.

Также за последний день жертвами инфекции стали шесть пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 1095 жителей края.

- Коронавирус все еще опасен. Пожалуйста, помните о мерах профилактики, чтобы защитить свое здоровье. Соблюдайте рекомендации медиков и Роспотребнадзора. Берегите себя и близких! – обратился губернатор к ставропольцам.