На Ставрополье в 2021 году построят 29 поликлиник и амбулаторий

Строительство Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным управления по информполитике правительства Ставропольского края, к концу 2021 года в регионе появится 29 медицинских учреждений.

Программа модернизации здравоохранения предусмотрена на период с 2021 по 2025 год. Уже сейчас в регионе приступили к проектировке объектов здравоохранения первичного звена.

Первичное звено здравоохранения - это самый объемный сегмент в этой области. Именно в этом звене оказывают первую помощь, диагностируют и проводят профилактику. То есть, это наши детские и взрослые поликлиники, амбулатории, дневные стационары и т.д.

За весь период реализации программы построят 82 объекта на сумму 2,9 миллиарда рублей.