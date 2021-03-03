Жители Ставрополья превратили Татарское городище в помойку

ГТРК «Ставрополье» сообщает о нынешнем состоянии Татарского городища - крупного археологического памятника Предкавказья.

На территорию памятника уже десять лет сливают сточные воды с ближайшего частного сектора. Как итог, образовался зловонный ручей, который опасен для прилегающего леса. Исток ручья - очистное сооружение, альтернатива городской канализации.

- Все бы ничего, но природоведы еще тогда заявили: слив на 12 метров вторгается в заповедную территорию. В (дачном) товариществе обещали: вода будет очищаться настолько, что хоть рыбу разводи. Но многочисленные прошлые экспертизы доказали обратное, - сообщает ГТРК.