В Пятигорске на Масленицу устроят «танцы на сковороде»

Горожан ждут выступления вокалистов и танцоров, народные гуляния, блинные ярмарки, яркие фотозоны, творческие мастерские, чаепития и хороводы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На главной площади Пятигорска 5 марта начнет работать масленичный городок. Горожан ждут выступления вокалистов и танцоров, народные гуляния, блинные ярмарки, яркие фотозоны, творческие мастерские, чаепития и хороводы.

В программе - весь калейдоскоп зимних уличных забав: от битвы подушками до перетягивания каната, от «танцев на сковороде» до метания валенок и забега с гигантскими бутафорскими блинами. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Тем временем 7 и 8 марта жительниц Ставрополя поздравят праздничными концертами воспитанники детских школ искусств (детская школа искусств № 4, детская школа искусств и учащиеся лицея № 38.