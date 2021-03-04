Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В Пятигорске на Масленицу устроят «танцы на сковороде»

В программе - весь калейдоскоп зимних уличных забав
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий
Горожан ждут выступления вокалистов и танцоров, народные гуляния, блинные ярмарки, яркие фотозоны, творческие мастерские, чаепития и хороводы

Горожан ждут выступления вокалистов и танцоров, народные гуляния, блинные ярмарки, яркие фотозоны, творческие мастерские, чаепития и хороводы

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На главной площади Пятигорска 5 марта начнет работать масленичный городок. Горожан ждут выступления вокалистов и танцоров, народные гуляния, блинные ярмарки, яркие фотозоны, творческие мастерские, чаепития и хороводы.

В программе - весь калейдоскоп зимних уличных забав: от битвы подушками до перетягивания каната, от «танцев на сковороде» до метания валенок и забега с гигантскими бутафорскими блинами. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта.

Тем временем 7 и 8 марта жительниц Ставрополя поздравят праздничными концертами воспитанники детских школ искусств (детская школа искусств № 4, детская школа искусств и учащиеся лицея № 38.