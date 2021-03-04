Оттепель начнется на Ставрополье в выходные

Горожане еще успеют вдохнуть аромат теплой весны Фото: Архив КП

Ставропольцы негодуют: на календаре уже март, а город стал заложником снежного покрова. Так, 3 марта сильный снегопад помешал горожанам доехать вовремя на работу, на учебы. Из-за погодных условий образовался транспортный коллапс, участились дорожно-транспортные происшествия.

Однако жителям Ставрополя не стоит расстраиваться раньше времени: горожане еще успеют вдохнуть аромат теплой весны.

Как рассказала «КП-Северный Кавказ» ведущий синоптик Ставропольского Гидрометцентра Светлана Пьянова, неблагоприятная погода сменится.

Так, 5 и 6 марта 2021 года пройдут без осадков, без ветра. Ночью прогнозируются небольшие морозы. Но уже 7 марта город накроет очередной холодный фронт, который принесет осадки в виде мокрого снега. Также усилится ветер. Синоптики обещают метель, туман, гололед.

- Снова грядет понижение температуры ночью. А вот 8 марта все будет уже не так уж и плохо. Ожидается небольшой снег, ночью, возможно, придется ждать усилие мороза до -3. А днем прогнозируется +5, без осадков, - прокомментировала Светлана Пьянова.